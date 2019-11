Siren Festival, Della Penna: "Nel 2020 si farà, ricevuta e accettata la proposta di Stardust"

Il Siren Festival si rifarà. E tornerà a Vasto nell'estate 2020.

La conferma arriva dall'assessore comunale ai Grandi Eventi, Carlo Della Penna: "Abbiamo ricevuto - racconta a Zonalocale - dalla società Stardust una proposta relativa a un festival di cinema e musica. Abbiamo optato solo per il Siren music".

Pe dimostrare che non si tratta solo di un annuncio, Della Penna garantisce che "c'è già una delibera che stanzia 70mila euro per gli eventi del Siren Festival 2020. L'abbiamo approvata in Giunta pochi giorni fa e sarà pubblicata a breve anche sul sito Internet del Comune. Siamo orgogliosi - sottolinea l'assessore al Turismo - di poter tornare a ospitare nella nostra città un evento di questa portata. Ringraziamo la Stardust e, in particolare, il suo manager Louis Avrami, che ha dimostrato di avere a cuore il Siren. Presto ci verrà comunicata anche la line up degli artisti che si esibiranno la prossima estate".