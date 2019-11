Incidente di caccia, 51enne ferito da un colpo: trasferito a Chieti in eliambulanza

È stato trasferito in eliambulanza all'ospedale di Chieti D.F., il 51enne di Cupello rimasto ferito stamani durante una battuta di caccia al cinghiale a Monteodorisio.

L'uomo è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale di Vasto con una ferita alla regione inguinale e una conseguente forte emorragia, causata da un proiettile di arma da fuoco, presumibilmente un fucile, mentre era a caccia di ungulati su un terreno nei pressi della Fondovalle Sinello.

I medici del pronto soccorso, diretto dal dottor Augusto Sardellone, hanno immediatamente disposto il trasferimento in eliambulanza al policlinico Santissima Annunziata di Chieti. In base alle prime informazioni, il paziente non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri della Stazione di Cupello hanno avviato un'indagine per identificare i cacciatori presenti nella zona in cui è avvenuto il fatto e sequestrare i fucili per capire da quale arma è partito il colpo. I militari procedono in base a un'ipotesi di reato di lesioni colpose.