Il Futsal Vasto torna al successo: vittoria di misura con Bucchianico

Dopo tre giornate senza vittoria - e due sconfitte consecutive - il Futsal Vasto torna al successo nella sfida con il Lions Bucchianico, fanalino di coda del campionato. Bottino pieno per Gaspari e compagni che tornano a far muovere la classifica e consolidare la propria posizione a distanza di sicurezza dalla "zona calda" della classifica.

Nella sfida giocata tra le mura amiche del palaSalesiani un inizio positivo della squadra di casa che non può disporre dello squalificato Colombaro ma riabbraccia Di Bello, rientrato in biancorosso in settimana. La prima occasione di giornata è quella di Dante Salvatore al 1' che trova la respinta del portiere avversario. Il Bucchianico reagisce subito ma si trova davanti uno Sputore ben attento. I vastesi sbloccano il risultato al 18' con Falorio che concretizza un'azione perfetta dei padroni di casa. Gli ospiti non ci stanno e si fanno subito rivedere dalle parti di Sputore che, ancora una volta, mantiene inviolata la rete. Il gol del Bucchianico arriva però al 6' della ripresa con il Futsal Vasto che subisce il gol di Toppa dopo una fase di disattenzione collettiva. Al 13', sugli sviluppi di un calcio di punizione, Notarangelo mette la palla in rete per il 2-1 biancorosso, gol contestato dagli avversari perchè il portiere era rimasto a terra. Tante proteste e rosso all'estremo difensore del Bucchianico. Nella fase in cui gli ospiti rimangono in 4 la squadra di mister Rossi non riesce a sfruttare la superiorità numerica per incrementare il punteggio e così, nel finale, deve difendere con tenacia il vantaggio. Sugli scudi il portiere vastese Sputore che, a più riprese, è protagonista con parate decisive. Nel recupero i vastesi rischiano la beffa quando il Bucchianico beneficia di un tiro libero per un fallo commesso da Di Bello. Si incarica del tiro l'autore del gol che però manda la palla fuori e, al triplice fischio, il Futsal Vasto può festeggiare per la vittoria conquistata.

L'11ª giornata

Area L'Aquila - Sulmona Futsal

Futsal Lanciano - Sport Center

Futsal Vasto - Lions Bucchianico 2-1

Hatria Team - Orione Avezzano

La Fenice - Atl. Silvi

Lisciani Teramo - Es Chieti

Magnificat - Antonio Padovani