Secondo capitolo di "Ali per sognare" di Stefania Piscicelli: il ricavato è per l’Agbe

Continua il "viaggio" di Stefania Piscicelli con le sue "Ali per Sognare". L'insegnante vastese domenica 1 dicembre presenterà il suo secondo libro,"Ali per Sognare, in viaggio verso la libertà", racconto che segue il primo libro, "Ali per Sognare", il cui ricavato, 6mila euro, è stato interamente devoluto all'Ail [LEGGI].

La vendita di questo secondo libro finanzierà le attivtà dell'Agbe (Associazione genitori bambini emopatici) di Pescara, associazione che promuove e sostiene il reparto di oncoematologia pediatrica dell' ospedale Santo Spirito di Pescara. Domenica 1 dicembre, alle 17.30 nella Sala Aldo Moro (ex palazzi scolastici), Stefania Piscelli presenterà il suo libro alla presenza del presidente Agbe, Achille Emilio Di Paolo e della dottoressa Silvia Pascale, del reparto di ematologia di Pescara. Con loro la professoressa Alessandra Travaglini e l'illustratrice del libro, Stefania D'Orazio.

"Il libro sarà in vendita ad 8 euro in diverse attività vastesi e attraverso dei volontari dell'associazione - spiega Stefania Piscicelli - . Nasce per sostenere questa bellissima associazione pescarese che sostiene le famiglie e i bambini affetti da forme di leucemia e altre malattie del sangue".