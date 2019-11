Schianto tra due auto sull’Istoniense, una si ribalta. Il 118: feriti non gravi

Se la caveranno con un brutto spavento, auto danneggiate, ma senza gravi conseguenze per la loro salute le tre persone rimaste coinvolte stasera in un incidente stradale sulla circonvallazione Istoniense di Vasto.

Per cause che la polizia sta accertando, si sono scontrate una Fiat 500 e una Opel Meriva. A seguito dell'impatto, l'utilitaria si è ribaltata. La vettura è rimasta adagiata su un fianco con gli airbag aperti. La giovane alla guida è stata estratta dall'abitacolo da una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo. Sulla Meriva viaggiavano in due.

Due delle tre le persone coinvolte sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina. In base alle informazioni fornite dalla centrale operativa di Chieti del 118, le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazione nei medici intervenuti. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Vasto per regolare il traffico.