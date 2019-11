La rappresentazione della vita e del coraggio di Marco Pantani in scena al centro Aldo Moro

Il 7 dicembre alle ore 21:00 al centro culturale Aldo Moro di San Salvo, andrà in scena lo spettacolo “Le stanze di Marco. Pantani, il ciclista.” La rappresentazione vedrà la partecipazione di Marco Bellelli e Paolo Sideri, con testo e regia di Eva Martelli. Uno spettacolo onirico e poetico che mette al centro la passione per lo sport e il coraggio del grande campione, capace di uscire di scena quando non riesce più a guardarsi allo specchio. Uno spettacolo che parla dei giovani, delle loro passioni e della provincia italiana, fucina di talenti che si costruiscono nel silenzio.Marco Pantani è stato l’ultimo campione capace di suscitare emozioni collettive nel popolo del ciclismo. I suoi scatti sulle montagne del Giro d’Italia, le sue scalate sulle salite del Tour de France, rappresentano le ultime imprese memorabili in un mondo, quello del ciclismo, che dopo di lui è cambiato per sempre. Torna Marco Pantani nelle stanze d'albergo che lo videro campione e uomo fragile dopo la squalifica dal Giro d'Italia del '99. Torna a parlare di sé e della sua epopea di ciclista tra sogno e realtà.

Lo spettacolo è a cura della Compagnia Teatrale "Il piccolo resto" e Centro Culturale "Aldo Moro" con il patrocinio del Comune di San Salvo.