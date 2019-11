A San Paolo apostolo la benedizione del concerto di nove campane

Domenica 8 dicembre, nella solennità dell'Immacolata Concezione, la comunità parrocchiale di San Paolo aposto a Vasto sarà in festa per la benedizione del concerto di nove campane che impreziosirà il nuovo campanile completato lo scorso anno.

"Benedire le campane in una data così significativa per la comunità cristiana - spiega il parroco Don Gianni Sciorra - è un importante avvenimento di fede e di testimonianza. San Giovanni Paolo II diceva che le campane delle Chiese rappresentano la voce di Dio per chi crede e sono annuncio per chi non crede. Strumenti capaci di essere interpretati da tutti, le campane parlano una lingua universale e raccontano una storia di salvezza: il cammino di amore attraverso il quale Dio fa sentire la Sua presenza in mezzo a noi e noi manifestiamo il nostro legame con Lui.

La voce delle campane, come si legge nel Benedizionale Romano, esprime i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e quando, riunendosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore. In un mondo di rumori, in cui è difficile dare ascolto alle parole, le campane si fanno sentire e danno un senso al nostro agire e al nostro continuo andare. Da qui la scelta di legare il Concerto delle nuove campane ad un tema: la via della santità. In questa prospettiva, ciascuna campana propone un aspetto della santità, che viene testimoniato dalla Madonna e da diverse figure di Santi. La particolare cura nella selezione delle note, insieme al numero delle campane, permette al Concerto di esprimere pienamente la sua potenzialità armonica ed il suo straordinario valore musicale".

La cerimonia si svolgerà alle 10.30, prima della messa delle ore 11.