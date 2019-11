Stasera al centro culturale "Aldo Moro", "In verso l’Abruzzo"

Raccontare l’Abruzzo attraverso i suoi poeti, un secolo di storia d’Abruzzo avvicinando le persone alla nostra terra, al dialetto, all’amore per le nostre origini. Musica e parole cammineranno insieme oggi, 28 novembre, (ore 21) al centro culturale "Aldo Moro", in occasione della serata letteraria In verso l’Abruzzo interpretata da Paola Valentini e Simona Cieri.

Verranno lette le poesie in vernacolo di Renato Pace con l’accompagnamento della band Jazz ensemble social club con la regia e la presentazione di Barbara Palmisciano. Spazio anche riservato agli autori abruzzesi Ignazio Silone e Gabriele D’Annunzio.