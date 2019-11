"Docente per due giorni", workshop di Luca Bruno all’Accademia di Belle arti di Brera

Bella soddisfazione per Luca Bruno (in arte Zenor), artista 31enne di Roccaspinalveti che nei giorni scorsi è stato chiamato a Milano dall'Accademia di Belle arti di Brera per tenere un workshop rivolto agli studenti.

Bruno, anni fa, si è messo in gioco con un proprio laboratorio di serigrafia nel suo paese di appartenenza, una sfida dopo gli studi di Bologna – Pittura all'Accademia delle Belle arti – decidendo di restare in quell'Alto Vastese che soffre non poche criticità.

Il 21 e 22 novembre scorsi, quindi, ha percorso lo stesso tragitto al contrario, da docente per due giorni, per raggiungere il capoluogo lombardo. Il workshop – incentrato sulla stampa d’arte e le possibili contaminazioni tra la serigrafia e la xilografia tenutosi alla presenza di Leo Ragno, docente di xilografia – si è tenuto nei laboratori di Arte grafica su invito del prof. Daniel Tummolillo (docente di serigrafia in accademia).

Nell'ottobre scorso, anche gli studenti del Pantini-Pudente hanno avuto modo di approcciarsi alla serigrafia di Bruno grazie al laboratorio tenutosi durante la Giornata del Contemporaneo a Guilmi [LEGGI].