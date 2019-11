Sviluppo della marina, opere strategiche e scenari futuri: il dibattito tra Lippis e Luciano

Gli ospiti della decima puntata di Time Out sono Giancarlo Lippis, assessore a Manutenzione, Ambiente, Viabilità e Patrimonio del Comune di San Salvo, e Gennaro Luciano, capogruppo Pd (in opposizione) in consiglio comunale.

Con loro abbiamo affrontato i temi riguardanti la città (la marina e lo stato di alcune zone e opere), il territorio (sanità e viabilità) e gli scenari futuri a due anni e mezzo dal secondo mandato del sindaco Tiziana Magnacca.