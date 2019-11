Radiologia, tre nuovi medici in servizio, la Asl: "Tac, ecografie e altri esami in piÃ¹ ogni giorno"

Mentre per la tac a 128 strati si attende la fine dei lavori e la sua entrata in funzione, sono arrivati i tre nuovi medici per il reparto di Radiologia del "San Pio da Pietrelcina" di Vasto.

Si tratta di Daniele Caposiena, Barbara Faricelli e Lidiana Fabrizio. Una buona notizia per l'utenza e un sospiro di sollievo per il primario Maria Amato che da tempo sottolineava le difficoltà di turnazione dovute all'organico ristretto.

Per la Asl l'ingresso dei tre nuovi medici permetterà una riorganizzazione più efficiente delle attività diagnostiche: "È già stato riformulato un piano che permette di riaprire diagnostiche la cui attività era stata sospesa: la risonanza magnetica aperta dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio, due Tac in più ogni pomeriggio, 15 ecografie mammarie e dieci ecografie addome in più a settimana, oltre a esami in radiologia tradizionale che utilizzano mezzo di contrasto, come transito esofageo, urografia e simili. L’organizzazione delle attività prevede il ripristino sistematico da gennaio di tutte le agende".