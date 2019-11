Raddoppio delle reti di scolo delle acque bianche, 850mila euro per Vasto Marina

"Il Comune di Vasto ha ottenuto finanziamenti per 850.000 euro,richiesti nel 2016 all'allora presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, e previsti nel Masterplan Abruzzo per implementare la rete di smaltimento delle acque bianche a Vasto Marina". Lo annuncia una nota del municipio.

"L’intervento consentirà di risolvere l’annoso problema del sovraccarico delle linee esistenti. Il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto dall’ingegner Antonello Desideri, il Rup", responsabile unico del procedimento, "dell’intervento è il geometra Pietro Carlucci, istruttore tecnico del servizio Programmazione, Progettazione e Realizzazione opere pubbliche del Comune di Vasto.

“E’ stata firmata la convenzione - ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - con cui la Regione verserà 850.000,00 euro per il raddoppio delle acqua bianche. E’ stato approvato il progetto a cui seguirà il bando di gara per l'affidamento dei lavori che termineranno prima dell’estate”.

“L’opera - ha concluso l’assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Forte - rientra tra gli interventi previsti dal governo Renzi nel 2016 con la sottoscrizione insieme al presidente D'Alfonso de il ‘Patto per il Sud’. Un intervento importante quello del raddoppio della rete delle acque bianche a Vasto Marina, nella zona del Lungomare Duca degli Abruzzi e Viale Dalmazia fondamentale per poter evitare allagamenti e situazioni di disagio in caso di condizioni meteo avverse".