Operazione #iononrestoaguardare: domenica "caccia" ai rifiuti a Vasto Marina

"Sei pronto a fare il più bel regalo di Natale di quest’anno? Partecipa anche tu all’iniziativa, il mondo te ne sarà grato!". Il movimento #iononrestoaguardare, nato a Vasto dall'iniziativa spontanea di alcuni cittadini amanti dell'ambiente, ha organizzato un'altra mattinata per la pulizia del territorio. "Tutto ciò che vogliamo per Natale è un Mondo più pulito", si legge nell'annuncio.

L'appuntamento è per domenica 1 dicembre, con il ritrovo alle 10 in lungomare Duca degli Abruzzi (nei pressi del Lido Fernando) per poi andare a "caccia" di rifiuti lungo il tracciato della pista ciclabile. L'iniziativa è promossa in collaborazione con "Sei di Vasto se...". A tutti i partecipanti verrà donata una maglietta. E, come nei passati appuntamenti per raccogliere rifiuti gettati da incivili nei posti più belli della città, viene chiesto a chi partecipa all'iniziativa di scattare una foto e condividerla sui social con l'hashtag #ionorestoaguardare così da sensibilizzare altri ad impegnarsi in prima persona per il bene di tutti.

