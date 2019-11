"Sciopero della fame e della sete fino a quando mio figlio non avrÃ  le cure"

Marie Hélène Benedetti farà lo "sciopero della dame e della sete". La nuova protesta della mamma del piccolo Thomas, affetto da autismo, inisierà lunedì prossimo.

La donna lo annuncia sul suo profilo Facebook: "Sono di nuovo qui a chiedere aiuto all'opinione pubblica, perché io ho solo voi. Vi chiedono di non lasciarmi sola".

"Lunedì 2 dicembre, alle 10, a Pescara, davanti alla sede della Regione Abruzzo, inizierà il mio sit-in con annessi sciopero della fame e della ste ad oltranza fino a quando non riceverò tra le mie mani la presa in carica della Asl per le cure di mio figlio dopo la sentenza del Tribunale, dove abbiamo vinto il 9 settembre una causa contro la Asl e, ad oggi, siamo a fine novembre, la Asl non ha ottemperato alle richieste del giudice. La Asl ci ha mandato in carico a una struttura che non rispecchia assolutamente il tipo di intervento per mio figlio".

Parla dell'incontro con l'assessora regionale alla Sanità, Nicoletta Verì: "Quando ho spiegato alla dottoressa Nicoletta Verì, lei ha riconosciuto le mie motivazioni, il perché io non volessi portare mio figlio in questa struttura"

L'appello: "Chiudo chiedendo alle persone di buon animo di non abbandonarmi, di starmi vicino". "Per me sarà un sit-in ad oltranza. Io resterò lì sotto fino a quando non avrò fra le mani la presa in carico per il mio bambino".