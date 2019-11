Vasto, auto contro un palo della luce via Vittorio Veneto: donna soccorsa dal 118

Un'auto è finita stamani contro un palo della pubblica illuminazione a Vasto.

L'incidente è avvenuto attorno alle 11,50 all'altezza dell'incrocio tra via Vittorio Veneto, via Tobruk, via San Michele e Via Cavour per cause che la polizia locale sta accertando.

Sul posto il 118 per soccorrere la giovane al volante della Citroen C3. La donna potrebbe aver avuto un malore.

Questa la ricostruzione fatta dalla polizia locale: "Nel sinistro è rimasta coinvolta una Citroen ad uso speciale condotta da B.C. nata nel 1989 di origine tunisina e diversamente abile. La stessa andava ad impattare, per cause ancora in corso di accertamento, contro un palo dell’illuminazione pubblica riportando delle lesioni e soccorsa da una autoambulanza del 118. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato le operazioni di rilevo del sinistro, mentre la viabilità veniva regolata da una volante della Polizia di Stato. La circolazione durante le operazioni di rilievo ha subito lievi rallentamenti. Sul posto è intervenuto anche un operatore della ditta Enel Sole per la messa in sicurezza del palo dell’illuminazione pubblica".