San Gabriele Volley sogna il colpaccio sul campo della capolista, ma si fa rimontare

Alla San Gabriele Volley Vasto non riesce il colpaccio.

Le ragazze della Seconda divisione di Cristina Fiore dominano i primi due set, chiusi entrambi sul 25-22 ai danni della capolista Ad Majora Volley Cupello. Nel terzo e nel quarto set per Cericola e compagne si spegne la luce: complice una serie di errori, inesorabilmente si fanno raggiungere perdendo 20-25 e 17-25.

Il quinto e decisivo set ripercorre l'andamento della partita: inizio travolgente delle vastesi con blackout finale che regala la vittoria alle cupellesi col risultato di 15-10. Contemporaneamente, in quel di Penne, le ragazze della serie C di Mattia De Angelis conquistano 3 punti importanti. Non comincia bene per le gabrieline che perdono il primo set con il parziale di 25-23. Le vastesi prendono le misure alle avversarie e cominciano a macinare gioco, 22-25 il secondo set, 14-25 il terzo set; la battaglia del quarto set si chiude sul 25-27.