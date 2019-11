Futsal Vasto: primo successo esterno per l’under 19, in Coppa avanti l’under 17

Coppa Abruzzo under 15 | Es Chieti - Futsal Vasto 3-1

Con la sconfitta in casa dell'Es Chieti i ragazzi di mister Trapani salutano la Coppa Abruzzo. In una gara sostanzialmente equilibrata sono i teatini ad avere quello spunto in più per conquistare la vittoria. Ai vastesi non basta il gol realizzato da Brettone.

Coppa Abruzzo under 17 | Città di Chieti - Futsal Vasto 6-2

Sconfitta indolore per il Futsal Vasto nella sfida di Coppa giocata a Chieti. Nel primo tempo i ragazzi di mister Porfirio vanno sotto 3-0. Nella ripresa c'è la reazione biancorossa con la doppietta di Cagnazzo che avvicina il Futsal Vasto sul 2-4, poi i padroni di casa chiudono sul 6-2. I vastesi passano comunque il turno e, a dicembre, giocheranno per i quarti di finale contro il Tombesi Ortona.

Campionato nazionale under 19 | Orione Avezzano - Futsal Vasto 2-3

Bella vittoria per la squadra di mister Giacomucci che espugna il campo dell'Orione conquistando così i primi punti in trasferta. I biancorossi conducono già nel primo tempo, chiuso 2-1, con i gol di Berardino e Falorio. Nella ripresa Marino porta il punteggio sul 3-1 e poi il Futsal Vasto riesce a condurre la partita. Solo nel finale segnano i marsicani per il definitivo 3-2.