Due scatti di Vasto tra i vincitori del concorso fotografico Wiki Loves Abruzzo

Quest'anno, per la seconda volta, i soci abruzzesi di Wikimedia Italia hanno lanciato il concorso Wiki loves Abruzzo, dove chiunque poteva partecipare alla competizione fotografica atta a selezionare i migliori scatti per monumenti e beni culturali presenti su Wikipedia. Sono due le foto di Vasto tra le nove vincintrici di questa seconda edizione del concorso, scelte tra 162 scatti. Il contributo dato dai 22 fotografi è stato molto importante perché hanno celebrato la bellezza dell’Abruzzo ed hanno contribuito ad arricchire il database mondiale Commons rilasciando le fotografie con licenza, consentendo quindi ai fruitori di utilizzarle, per le voci di Wikipedia e per ulteriori progetti dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale abruzzese nel mondo. Fra le foto vincitrici in Abruzzo, una è stata selezionata dalla giuria nazionale per il decimo posto nella classifica italiana e parteciperà alla competizione internazionale Wiki Loves Monuments.

Carlo Della Penna, assessore al turismo di Vasto, ha commentato: “La nostra città grazie alle foto di Roberto Verolino e Andrea Lucente ha conquistato ex aequo la seconda e terza posizione nella classifica di Wiki Loves l’Abruzzo. Due scatti realizzati a pochi metri di distanza ed entrambi in Via Adriatica, una delle passeggiate più suggestive di Vasto. Siamo molto soddisfatti per questo riconoscimento che rappresenta un ottimo sistema di promozione e indica un coinvolgimento dei cittadini che, a livello professionale o come amatori, scelgono di documentare le bellezze di Vasto secondo prospettive personali”.

Questa la classifica stilata dalla giuria di Wiki Loves l’Abruzzo:

prima classificata: “Il bacio degli antichi” - Oasi WWF Gole del Sagittario, Comune di Anversa

degli Abruzzi - di Marco Vitucci;

seconde classificata ex aequo: “Palazzo ducale interno” - Comune di Atri - di Alessia Vallese;

seconda classificata ex aequo: “Un ingresso storico, dalla porta di S. Pietro verso la

passeggiata archeologica” - Comune di Vasto - di Roberto Verolino;

terza classificata ex aequo: ”I resti della Chiesa di San Pietro lungo la Passeggiata archeologica

in Via Adriatica” - Comune di Vasto - di Andrea Lucente;

terza classificata ex aequo: “Nebbiolina sull’Oasi” - OASI WWF riserva naturale dei Calanchi di

Atri, Comune di Atri - di Gino Marcone, foto che rientra fra le dieci finaliste in Italia con la

decima posizione;

quarta classificata ex aequo: “Villa comunale di Guardiagrele” - Comune di Guardiagrele - di

Ivan De Lucia;

quarta classificata ex aequo: “Brillanti nuvolette sulla Torre” - Comune di Tortoreto - di

Loredana Firmani;

quinta classificata: “Le Sorgenti del Pescara e il suo canneto in una splendida giornata

d’estate” (Riserva Naturale Sorgenti Del Pescara, Comune di Popoli) di Gianni Colangeli;

sesta classificata: “Sguardo alla torre” - Comune di Tortoreto - di Angelo Rocco Stama.

I vincitori saranno premiati a dicembre durante un evento dedicato alla fotografia, ai beni culturali, al turismo, ai progetti Wikimedia.