Frontale sulla Sp 150, vigili del fuoco estraggono ferito dalle lamiere

Un incidente frontale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in territorio di Monteodorisio sulla Provinciale 150 (in prossimità del ponticello) che conduce a Scerni e alla zona industriale di Gissi.

A scontrarsi sono stati un Fiat Fiorino e una Mini Cooper. L'uomo alla guida del Fiorino è rimasto incastrato nelle lamiere e c'è stato bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco di Vasto per liberarlo. A bordo dell'altra auto viaggiava una donna, entrambi sono stati trasportati dal 118 in ambulanza in ospedale: la donna al "San Pio" di Vasto, l'uomo al "SS. Annunziata" di Chieti (per lui un politrauma).

Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

In aggiornamento