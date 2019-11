La Vastese sbanca Recanati e torna a sognare: 2-4 nella tana della vicecapolista

Quattro volte Esposito: doppietta di Francesco, doppietta di Vittorio. Così la Vastese sbanca Recanati. La squadra di Marco Amelia si impone con un sonoro 2-4 nella tana della vicecapolista.

La tredicesima giornata del girone F di serie D finisce, per i biancorossi, sotto la gradinata occupata dai tifosi vastesi in festa. Risultato pesante, che consente di tornare a sognare nei playoff.

Come domenica scorsa, i ragazzi del presidente Franco Bolami vanno sotto, reagiscono e poi mettono la freccia, completando il sorpasso. Stavolta, rispetto al 2-1 di 7 giorni fa, si tolgono la soddisfazione di segnare altre due volte, mettendo il risultato al riparo da una reazione, quella dei padroni di casa, che si concretizza solo nella rete del 2-4.

Vastese in campo col 4-3-1-2. Davanti a Bardini, linea difensiva composta da Marianelli, Cacciotti, Giorgi e Pompei. In mediana Ansini, Ravanelli e capitan Francesco Esposito. Attacco con Cavuoti trequartista a dare fantasia supportando le due punte, Dos Santos e Vittorio Esposito.

Fin dall'inizio, gli abruzzesi giocano meglio. Due occasioni nei primi 25 minuti. Prima la bella giocata di Vittorio Esposito, che spara dal limite al 18'. Sprecacè devia e salva la porta. Poi è Ravanelli, di testa, a non riuscire ad approfittare dell'opportunità che gli capita in area. In precedenza si era fatta vedere la Recanatese con l'iniziativa di Viviani, ma nulla di fatto.

Al 25’ azione pericolosa della Recanatese, cross di Dodi dalla sinistra che trova Lattanzi in area, la sua conclusione si spegne sul fondo. Al 28’ ci prova Ficola dalla distanza, tiro che non impensierisce il portiere ospite. La Vastese ancora al tiro al minuto 29 con Ansini, anche questa conclusione termina fuori. Al 30’ la Recanatese passa in vantaggio, dalla destra Borrelli fa partire un cross tagliato che trova Pera che da due passi mette in rete. Al 36’ ci prova ancora Pera, parte dalla sinistra e si accentra, il suo tiro è facile preda del portieredella Vastese. Altra occasione per Padovani al 38, l’attaccante si invola verso il portiere e per la seconda volta si fa fermare da Bardini. Al 39’ altra occasione per la Recanatese con Lombardi che dà dentro l’area prova la conclusione di destro, il suo tiro finisce ampiamente a lato. Al 40’ angolo battuto da Borrelli e colpo di testa di Nodari, altra grande parata di Bardini.



Nel secondo tempo parte ancora meglio la Vastese, al 46’ colpo di testa Dos Santos e parata di Sprecacè che mette in angolo. Al 49’ trova il pareggio la Vastese con il gol di Francesco Esposito, azione personale e destro vincente. La Recanatese non riesce a reagire e al 53’ la Vastese passa in vantaggio, un rimpallo favorisce Vittorio Esposito che dà dentro l’area esplode il destro e trafigge Sprecacè. Al 60’ la Vastese trova il terzo gol, azione sulla sinistra di Cavuoti che serve il pallone per Vittorio Esposito che con il piattone batte Sprecacè. Prova a scuotersi la Recanatese, conclusione dai 30 metri di Pera e altro grande intervento di Bardini. Al 65’ la Vastese cala il poker. Angolo Battuto da Vittorio Esposito e destro vincente di Francesco Esposito. Al 72’ assist di Borrelli e colpo di testa Pera che trova pronto anche questa volta il portiere della

Vastese. Occasionissima per la Vastese un minuto dopo, Dos Santos sbaglia a porta praticamente vuota. Al 74’ ci prova Raparo dalla distanza, tiro che non impensierisce Bardini. La Vastese continua ad attaccare e al minuto 86 in contropiede Stivaletta sfiora il gol. Al 93’ la Recanatese accorcia le distanze con il gol Pedroni per il 2-4 finale.

I marchigiani si alluntanano dalla vetta: la capolista San Nicolò Notaresco, che oggi ha pareggiato a Montegiorgio, ora è distante 5 lunghezze. Restano 3, invece, i punti che la Vastese deve recuperare per issarsi fino alla zona playoff. Ma, dopo le ultime due vittorie in rimonta e con il gioco che migliora, la deluzione di inizio campionato lascia spazio al sorriso.

Il tabellino - RECANATESE: Sprecacè, Lattanzi (46’ Monti), Ficola, Raparo, Nodari, Esposito A., Pera, Lombardi (55’ Morales), Padovani (55’ Pedroni), Borrelli(77’ Giaccaglia), Senigagliesi (13’ Dodi). A disposizione: Bruno, Rutjens, Ruci, Monachesi. Allenatore: Federico Giampaolo.

VASTESE: Bardini, Pompei, Dos Santos (92’ Perrocchi), Ansini (75’ Alonzi), Esposito F., Giorgi, Marianelli, Cavuoti (70’ Zinni), Cacciotti, Ravanelli (88’ Cardinale), Esposito V (66’ Stivaletta). A disposizione: Di Rienzo, Loggello, Altobelli, Bardini. Allenatore: Marco Amelia.

Arbitro Francesco Lipizer (Verona), 1° Ass. Nicola Salvi (Padova),

2° Ass. Paolo Tomasi (Schio).

Reti: 30’ Pera (R), 49’ e 65’ Esposito Francesco (V), 53’ e 60’ Esposito Vittorio (V), 93’ Pedroni (R).

Note: Ammoniti: Ravanelli (V), Esposito Francesco (V), Giorgi (V), Borrelli (R). Calci d’angolo 7-7. Spettatori 500.

Risultati della 13ª giornata - Porto Sant'Elpidio-Pineto 1-2, Chieti-Campobasso 0-1, Montegiorgio-San Nicolò Notaresco 0-0, Atletico Terme Fiuggi-Sangiustese 1-1, Cattolica San Marino-Jesina 1-1, Matelica-Tolentino 19191 1-0, Olympia Agnonese-Avezzano 1-0 , Real Giulianova-Vastogirardi 4-1, Recanatese-Vastese 2-4.

Classifica - San Nicolò Notaresco 34, Recanatese 29, Pineto 23, Montegiorgio 22, Matelica 22, Olympia Agnonese 21, Campobasso 19, Vastogirardi 19, Vastese 19, Porto Sant'Elpidio 17, Atletico Terme Fiuggi 16,Sangiustese 16, Real Giulianova 16, Avezzano 12, Chieti 11, Tolentino 10, Jesina 6, Cattolica San Marino 5.

