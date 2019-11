La stazione Vasto - S. Salvo inizia a cambiare volto: abbattuta la prima pensilina

Traffico ferroviario interrotto per alcune ore ieri notte per permettere la demolizione della pensilina del binario 3 della stazione Vasto - San Salvo. Lo scalo inizia a cambiare volto con l'abbattimento della copertura in cemento armato. Si tratta di uno dei lavori in programma per il progetto Easy Station: con 8 milioni di euro Rfi cercherà di rendere più moderna e funzionale la stazione [LEGGI].

In quest'ottica le pensiline saranno ricostruite per tutta la lunghezza dei marciapiedi (che saranno rialzati e allungati) a differenza di quella abbattuta e dell'altra che coprivano solo un breve tratto in corrispondenza delle scale. Il sottopasso, poi, sarà collegato alla superficie con gli ascensori a ogni marciapiede in modo da rendere molto più facile la discesa e la salita dei passeggeri con ridotta mobilità.

Nella parte centrale dell'edificio sarà ampliato il bar che, adiacente alla sala d'attesa, offrirà più servizi come quello di biglietteria implementato da poco (dopo la chiusura del vecchio sportello da parte di Trenitalia LEGGI), Si sposterà, infine, anche l'ufficio della polizia ferroviaria, che resterà come presidio di sicurezza dei viaggiatori.

L'abbattimento della restante copertura in cemento armato, quella del binario numero 2, è prevista per la notte di sabato prossimo 30 novembre.