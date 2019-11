Il Casalbordino fermato dalla pioggia, un punto per il San Salvo

Poche emozioni per le squadre del Vastese impegnate nella 14ª giornata del campionato di Promozione. Si interrompe la corsa del Casalbordino ma per cause di forza maggiore: il campo è impraticabile a causa della pioggia e la sfida con l'Ortona (ferma sullo 0 a 0) viene sospesa. L'unica notizia è l'infortunio a Iaboni sul quale nelle prossime ore si saprà di più. I giallorossi restano ampiamente primi con 10 punti in più su Elicese e ScafaPassoCordone in attesa di conoscere la data del recupero. Domenica prossima riceveranno il Villa quinto in classifica.

Il San Salvo torna con un punto dalla trasferta contro l'altra ortonese, la Virtus: un pari a reti inviolate. I biancazzurri cercheranno di avvicinare ulteriormente la zona play off nella sfida casalinga di domenica prossima contro il San Giovanni Teatino.

LA 14ª GIORNATA DI ANDATA

Athletic Lanciano - Ovidiana Sulmona 0-8

Casalbordino - Ortona rinv.

Casolana - Miglianico 2-3

Elicese - Bucchianico 1-0

Fater Angelini Abruzzo - Fossacesia 3-1

Raiano - Val di Sangro 0-2

Scafapassocordone - Silvi 1-0

Villa - San Giovanni Teatino 3-3

Virtus Ortona - San Salvo 0-0

LA CLASSIFICA

Casalbordino 37*

Elicese 27

ScafaPassoCordone 27

Ovidiana Sulmona 26

Villa 25

Silvi 23

Val di Sangro 21

San Salvo 21

Ortona 20*

Miglianico 20

Fater Angelini Abruzzo 19

Fossacesia 16

Casolana 14

San Giovanni Teatino 14

Raiano 12

Bucchianico 7

Virtus Ortona 6

Athletic Lanciano 1

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Bucchianico - Athletic Lanciano

Casalbordino - Villa

Fossacesia - Casolana

Miglianico - Elicese

Ortona - Raiano

Ovidiana Sulmona - Virtus Ortona

San Salvo - San Giovanni Teatino

Silvi - Fater Angelini

Val di Sangro - ScafaPassoCordone