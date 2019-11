"Oggi, col malore di mio padre, ho capito quanto è importante avere l’ospedale nella mia città"

"Oggi ho capito l'importanza di avere un ospedale in città". Un lettore di Zonalocale vuole condividere pubblicamente i suoi pensieri dopo aver vissuto ore di apprensione per un suo familiare.

"Oggi è stata una giornata molto complicata. Mio padre non è stato bene. È stato portato in ambulanza in ospedale, dove ha fatto una Tac e visite dall'otorino e dal neurologo, esami del sangue, varie flebo di fisiologica, eccetera. Ho trovato persone disponibilissime: il primario Maria Amato, i medici di otorino, neurologia e pronto soccorso, infermieri e operatori socio sanitari gentilissimi. Ora mio padre è a casa e ho fatto questa piccola riflessione. Vasto ha un ospedale con un capitale umano molto preparato, gentile, disponibile, cordiale ed efficiente. Mi sono sentito orgoglioso".