Trasferta amara per il Futsal Vasto: i biancorossi sconfitti ad Avezzano

Niente da fare per il Futsal Vasto che, in casa dell'Orione Avezzano, rimedia la seconda sconfitta consecutiva. Nella trasferta in terra marsicana gli uomini di mister Rossi reggono un tempo, dopo il vantaggio dei padroni di casa trovano il pareggio con Dante Salvatore. Poi vanno sotto di un gol e di un uomo per l'espulsione di Colombaro (doppia ammonizione che ha lasciato più di qualche dubbio ai vastesi). Si va negli spogliatoi sul 2-1 per l'Orione.

Nella ripresa Gaspari e compagni non riescono ad esprimere al meglio il loro gioco e subiscono altre tre reti dall'Orione che chiude la partita sul 5-1. Sabato prossimo il Futsal Vasto tornerà a giocare tra le mura amiche ospitando il Lions Bucchianico, fanalino di coda del campionato. I biancorossi dovranno prepararsi al meglio in settimana per tornare a far punti e riprendere a marciare verso la quota salvezza.

La 10ª giornata

Es Chieti - Futsal Lanciano 1-8

A.Padovani - Lisciani Teramo 5-2

Area L’Aquila - Magnificat 1-3

Atl. Silvi - Hatria Team 2-0

Orione Avezzano - Futsal Vasto 5-1

Sport Center - La Fenice 10-3

Sulmona Futsal - Lions Bucchianico 6-2

La classifica: 28 Atl. Silvi, Magnificat; 23 Futsal Lanciano; 22 A. Padovani; 18 Sulmona Futsal*, Sport Center; 15 Orione Avezzano*; 13 Futsal Vasto; 11 Hatria TeamM 7 Es Chieti; 4 Area L’Aquila, La Fenice, Lions Bucchianico, Lisciani Teramo.