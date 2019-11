Prevenzione del diabete, oltre 200 controlli grazie a Lions Club e Croce Rossa

Sono state oltre 200 le persone che domenica scorsa hanno fatto visita allo stand allestito in piazza Papa Giovanni XXIII a San Salvo in occasione della Giornata Mondiale del Diabete. Il Lions Club di San Salvo, con i volontari della Croce Rossa - Comitato di Vasto, sede di San Salvo - e la Farmacia di Croce, hanno promosso controlli gratuiti per la prevenzione del diabete attraverso la misurazione della glicemia e, dove necessario, la consulenza medica.

"La giornata mondiale del diabete quest'anno ha avuto per tema Famiglia e Diabete, proteggi la tua famiglia. Dieta, stile sano di vita, attività fisica e controlli periodici della glicemia, rappresentano i cardini per la prevenzione della malattia - spiega il dottor Giuseppe Quinzii - . Il diabete è in costante aumento, si calcola che il 3% delle persone fra 35 e 69 anni non sappiano di avere il diabete, dunque fondamentale è la diagnosi precoce in modo da prevenire le complicanze, a volte gravi, che la malattia sviluppa nel tempo. Si stima che 415 milioni siano i diabetici nel mondo, con valori in costante aumento; in Italia i diabetici noti sono circa 3 milioni pari al 5,3% della popolazione: dati che devono far riflettere e invogliare a sottoporsi allo screening glicemico".