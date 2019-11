Crolla solaio di una vecchia casa, feriti due uomini a Montazzoli

Due uomini sono rimasti feriti nel pomeriggio di oggi mentre controllavano le condizioni del tetto in una vecchia abitazione a Montazzoli, dove erano state riscontrate infiltrazioni d'acqua.

Improvvisamente il solaio ha ceduto e il proprietario della casa, 46 anni, e il genero 25enne sono precipitati nel piano sottostante, con un salto di oltre 3 metri.

I feriti sono residenti in provincia di Roma. Il 46enne nella caduta ha riportato un politrauma ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Pescara dove è ora ricoverato in prognosi riservata.

Il 25enne ha invece riportato solo escoriazioni alle gambe. La Procura di Lanciano ha intanto disposto il sequestro dell'immobile. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Atessa, diretti dal capitano Alfonso Venturi.