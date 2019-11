Nell’Ido World Salsa Shine Championship 5° posto per i fratelli Bozzelli

Ancora una brillante affermazione per i fratelli vastesi della danza, Davide e Nicola Bozzelli. Lo scorso fine settimana i due ballerini sono stati a Genova per partecipare all'Ido World Salsa Shine Championship, competizione a cui hanno preso parte ballerini provenienti da diverse nazioni.

Davanti al pubblico del palazzetto Rds Stadium, i fratelli Bozzelli, in gara nella categoria Age Group Adults Salsa Shine Duo Male, hanno sfoderato una prestazione di alto livello che ha permesso loro di piazzarsi al 5° posto. Un risultato di tutto rispetto, in una competizione internazionale, che ha premiato il duro lavoro, l'impegno e i sacrifici fatti per prepararsi al meglio.