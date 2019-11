Il 30 novembre a San Salvo un "incontro di condivisione tra le Fedi"

Sabato 30 novembre, dalle 18.30, il Centro culturale Aldo Moro di San Salvo ospiterà un incontro di "condivisione tra le Fedi" con la partecipazione di musulmani, cattolici, valdesi, buddisti e ortodossi.

"Questo incontro è stato pensato non solo per promuovere il dialogo interreligioso ma soprattutto per fare in modo che ciascuno impari a conoscere meglio l'altro e poter intraprendere un cammino basato sul rispetto e la stima reciproca", spiegano gli organizzatori.

"Non convegni, non incontri asettici e passivi ma semplice convivialità. Nella mia lunga esperienza di mediatore culturale ho potuto constatare che ciò che fa più crescere nelle relazioni di amicizia sono i momenti di semplice convivialità anche davanti a del buon cibo. Sono queste delle occasioni che riescono ad abbattere barriere e pregiudizi molto più di mille parole perché si ha la possibilità di ascoltare, conoscere e guardare l'altro negli occhi e accorgersi che sono più le cose che ci uniscono che quelle che ci dividono. E solo incontrandosi può nascere quella conoscenza che parte dagli aspetti più quotidiani che ti può portare a rispettare e stimare l'latro nella sua diversità. E come se tutti insieme andiamo a comporre i mattoni di un unico palazzo, il mondo" ha sottolineato Hamid Hafdi, uno dei principali promotori e ideatori di questa iniziativa insieme a padre Petru Bogdan Voicu, Luca Anziani, il dottor Luciano Ferrone, don Gianfranco Travaglini, Soka Gakkai e con la collaborazione del Movimento dei Focolari.

L'invito ai partecipanti è di portare un piatto tipico o un dolce da convidere con tutti.