I ragazzi della Virtus Basket Don Bosco premiati dal presidente del Csi di Chieti

È con grande entusiasmo che la Virtus Basket Don Bosco di Vasto ha accolto mercoledì pomeriggio Mimmo Puracchio, presidente del Csi di Chieti, che ha consegnato i riconoscimenti ai ragazzi che lo scorso giugno hanno partecipato alle finali nazionali Csi under 10/12. Superando la fase territoriale, i piccoli giocatori che svolgono la loro attività con la palla a spicchi nella realtà dell'Oratorio Salesiano, si sono confrontanti con squadre provenienti da ogni parte d'Italia.

"La vera vittoria è far crescere in un ambiente sano i nostri ragazzi, trasmettendo loro i valori della solidarietà, del rispetto del prossimo e del gioco di squadra - ha commentato il presidente della Virtus Basket Giovanni Tolli -. Per questo ringraziamo Don Max che è sempre con noi, Mimmo Puracchio per l’aiuto che ci presta per rendere possibile tutto questo, Mirella, Olga, Sara, Laura e tutti i genitori che sono la vera colonna portante di questa piccola associazione che nel nome di Don Bosco cerca di far crescere i suoi ragazzi".