Cappa candidata sindaco? Risponde con una battuta: "Direbbe mia nonna: non so neanche se campo..."

Alessandra Cappa candidata a sindaco di Vasto? La voce circola ormai da mesi negli ambienti politici locali.

L'esponente della Lega risponde a Timeout con una frase in dialetto: "Direbbe mia nonna: 'Nonno', nin sacce manghe se campo'", non so neanche se vivrò.

Poi aggiunge: "Io sono una pragmatica e, quindi, amo le cose concrete. Stiamo parlando di una decisione che ci sarà non prima di un anno e quindi stiamo parlando del nulla, per come la vedo io e per come sono fatta io. Sicuramente il centrodestra, mi auguro, anzi sono certa, sarà unito, avrà un suo candidato o una sua candidata e sono anche certa che riusciremo a presentare delle idee che potranno risultare appetibili, anche perché migliorare lo stato attuale non sarà difficilissimo".

