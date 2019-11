"Dal Bot al Bitcoin": temi d’attualità nel salotto finanziario di Carmela Minelli

"In questo salotto finanziario abbiamo parlato dei nostri risparmi e d’investimenti". La private banker Carmela Minelli spiega i temi trattati nell'incontro sul tema "Dal Bot al Bitcoin", che si è svolto mercoledì a San Salvo.

"In questa occasione - racconta Carmela Minelli - ho voluto fare un parallelismo tra due mondi, quello della finanza e quello dell’agronomia.

Il consulente finanziario studia e sceglie per il suo cliente la migliore soluzione d’investimento per lui utilizzando prodotti d’eccellenza. E così fa l’agronomo, che consiglia il contadino nella cura e coltivazione della sua terra, perché abbia i frutti migliori, sceglie il concime giusto per quel terreno, si avvale della tecnologia per fare le misurazioni sul grado di umidità della terra, per esempio. Tutto ciò per migliorare la quantità e la qualità di ciò che produrrà. E così fa il consulente finanziario, che cuce l’abito su misura al suo cliente, pianificando per lui l’investimento adeguato, a seconda dei suoi obiettivi di vita, con la competenza dello specialista del settore.

Il denaro è frutto del nostro lavoro, è la ricompensa ai nostri sforzi, e va custodito con cura e valorizzato, così come i terreni del contadino.

Abbiamo parlato della cultura finanziaria in Italia, dell’investire piuttosto che lasciare il denaro sotto il mattone o sul conto corrente.

Abbiamo spiegato in modo semplice le parole della finanza, come inflazione, indici di mercato, Borsa valori, azioni, obbligazioni, titoli di Stato, polizze.

Abbiamo parlato dei principali fattori che caratterizzano l’investire, che sono l’emotività, l’orizzonte temporale e la diversificazione, ma anche degli investimenti che stanno dando rendimenti a doppia cifra e delle nuove opportunità sul mercato, come la sostenibilità ambientale e la tecnologia.

Abbiamo visto come lavora il consulente finanziario e fatto degli esempi per la migliore comprensione".