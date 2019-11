San Salvo, torna la tombolata di beneficenza di Vita e Solidarietà Onlus

Si inizia a respirare aria di Natale con Vita e Solidarietà Onlus. Per domenica 24 novembre a San Salvo, l'associazione impegnata in progetti solidali in Congo e Sri Lanka ha organizzato una tombolata di beneficenza nella pizzeria Tutto Gusto di via dei Tigli (a partire dalle 17).

Il ricavato sarà usato per compleatare l'acquisto delle attrezzature e dell'arredamento del nuovo reparto di pediatria del dispensario di Mpasa.