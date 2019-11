Orientamento scolastico: al Pantini-Pudente domenica l’Open day

Ritornano al Pantini Pudente le giornate di orientamento Domenica 24 novembre dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00.

Il Polo Liceale Pantini Pudente domenica 24 novembre apre le porte per accogliere famiglie e studenti che si iscriveranno al primo anno degli Istituti Superiori. L’evento intende offrire una guida, in un momento particolarmente importante per il proprio futuro, affinché la scelta di un nuovo percorso di studi sia il più possibile consapevole.

Il Polo liceale Pantini - Pudente offre un’ampia scelta di percorsi formativi Liceo classico per coloro che vedono nella tradizione la possibilità di comprendere in modo critico il presente. Per coloro che amano lo studio delle lingue antiche ma cercano anche risposte a problemi complessi inventando nuove strategie. Per tutti quelli che collocano il pensiero scientifico all’interno di una riflessione umanistica.

Liceo Artistico per coloro che grazie alla passione per i molteplici linguaggi artistici, alla propria creatività e capacità progettuale esprimono una visione del mondo originale. Per coloro che pensano che “La fantasia al potere” non è uno slogan superato ma un modo di approcciarsi alla realtà.

Liceo Linguistico per coloro che si sentono cittadini del mondo e contemplano la possibilità, nel loro futuro, di vivere e lavorare in un paese straniero.

Per coloro che vedono nello studio delle lingue, dell’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche uno strumento di conoscenza di sé e di culture diverse dalla propria Liceo scienze umane per coloro che vogliono comprendere, attraverso lo studio delle scienze umane, la varietà della realtà sociale. Per coloro che guardano con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali.

Liceo scienze umane – opzione economico-sociale per coloro che considerano l’economia una scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie). Per coloro che vedono il diritto come una scienza di natura giuridica che, attraverso le sue regole, disciplina la convivenza sociale. Il dirigente scolastico, prof.ssa Anna Orsatti, il corpo docente e gli studenti saranno a disposizione degli studenti e delle loro famiglie per fornire informazioni e chiarire dubbi relativi ai singoli indirizzi.

Comunicato stampa