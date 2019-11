Il secondo video dei ragazzi del Mattei: "Adotta una cane, avrai una zampa per la vita"

Dopo il primo video proposto, la scorsa settimana, dagli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei” di Vasto per sensibilizzare quanta più gente possibile sul triste problema dell’abbandono dei cani (https://youtu.be/UjV6aMv1VnI), un problema di “assenza di civiltà” che sfocia nel drammatico fenomeno del randagismo, vi presentiamo ora un secondo spot di sensibilizzazione, girato dai ragazzi delle classi III B, V A e V B del Liceo delle Scienze Applicate all’interno del canile municipale di Vasto.

Di scena è, questa volta, l’importanza di adottare cani dai rifugi, anziché comprarli, magari pure a costi esorbitanti. Questo secondo video, intitolato “E tu di che razza sei? Umana o disumana?”, è stato realizzato dagli studenti in chiave ironica, quasi fosse il trailer di un film comico, proprio per cercare di trasmettere la gioia che l’adozione di un amico a quattro zampe liberato da un canile porta nella nostra vita.

Ricordiamo che ad ispirare il progetto degli alunni del “Mattei”, sviluppato nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro) di concerto con l’associazione “Amici di zampa” Onlus Vasto, sono state le “Linee guida del Service Learning”, una proposta didattica sostenuta dal Miur, che chiede agli studenti di compiere azioni solidali in favore della comunità. La metodologia propone percorsi di apprendimento finalizzati alla realizzazione di un servizio che soddisfi un bisogno del territorio. Le iniziative intraprese prevedono una stretta collaborazione con le istituzioni locali e puntano a stabilire un circolo virtuoso tra apprendimento in aula e servizio solidale.

Paola Cerella

Adotta un cane, avrai una zampa per la vita!

Molti di noi hanno un amico a quattro zampe, ma quanti animali da compagnia hanno qualcuno con cui trascorrere del tempo, qualcuno su cui poter contare, che resterà loro fedele fino alla fine? In tutto il mondo circa 600 milioni di animali domestici sono senza una casa; in Italia sempre meno sono i cani ospiti di rifugi che entrano poi a far parte di una vera famiglia, nonostante la compagnia di un cane sia uno dei tesori più preziosi al mondo.

Tantissimi animali nei rifugi attendono di essere adottati. Questo gesto significa offrirgli una seconda possibilità di vita, che migliorerà non solo l’esistenza dell’animale (non più destinato a restare in canile), ma anche la nostra: in cambio delle cure e dell’affetto di cui il nostro amico a quattro zampe ha bisogno, ci sentiremo estremamente gratificati nel vederlo finalmente felice!

Chiara Del Re, Andrea D’Alessandro, Simone La Palombara, Alessandro Petroro (V A Lsa)

Ulisse Boschetti, Lorenzo Laudadio, Valerio Pavan, Lorenzo Villamagna (V B Lsa)

Sara D’Annunzio, Marianna Di Rosso, Roberta Febbo, Sabrina Santeusanio (III BLsa)