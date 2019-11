A Vasto e Cupello le Mattinate Fai d’inverno dedicate agli studenti

Tornano per l’ottavo anno consecutivo le Mattinate FAI d’Inverno, il grande evento nazionale del FAI – Fondo Ambiente Italiano in programma dal 25 al 30 novembre 2019, pensato per il mondo della scuola e in particolare dedicato alle classi iscritte al FAI, durante le quali gli studenti sono chiamati a mettersi in gioco in prima persona e a vivere un’insolita esperienza di “educazione tra pari”, scoprendo le loro città da protagonisti. In Abruzzo sono previsti appuntamenti a Pescara, Lanciano, Sulmona e, a cura della Delegazione FAI di Vasto, a Cupello e a Vasto.

A Cupello si potranno visitare Palazzo Marchione e la Chiesa/Torre campanaria della Natività di Maria Santissima, con visite guidate degli Apprendisti Ciceroni della scuola secondaria di primo grado di Cupello, nei seguenti giorni: lunedì 25 e mercoledì 27 novembre, dalle ore 8.30 alle 12.30.

La visita alla torre campanaria consentirà ai giovani visitatori, attraverso l’emozionante salita fino in cima, di osservare da vicino le campane e il meccanismo che ne permette il movimento, godendo al contempo del bellissimo panorama sottostante che si apre sulle colline e sul mare. A Palazzo Marchione sarà allestito il museo itinerante delle “Tradizioni e della Cultura Contadina” (Unitre Cupello) e verrà proiettato un video didattico sulla storia di Cupello.

A Vasto, nella splendida cornice di Palazzo d’Avalos, saranno fruibili il Giardino napoletano, il Museo del Costume, la Pinacoteca e, inoltre, la Sartoria e Costumeria teatrale “Polvere di Stelle”, con visite guidate degli Apprendisti Ciceroni del Polo Liceale “Pantini Pudente” e dell’Istituto Tecnico Statale “F. Palizzi”, nei seguenti giorni: martedì 26, giovedì 28 e sabato 30 novembre, dalle ore 9.30 alle 12.30. Eccezionalmente, i luoghi proposti a Vasto saranno aperti, con visite guidate sempre a cura degli Apprendisti Ciceroni, a genitori, insegnanti e a tutti gli interessati nel pomeriggio di sabato 30 novembre, dalle ore 16.00 alle 18.30.

Per aggiornamenti e informazioni è possibile consultare: il sito www.mattinatefai.it, digitando “Vasto” o “Cupello”; la pagina Facebook - clicca qui; Instagram FAI_delegazione_vasto.

Per le visite degli studenti è necessaria la prenotazione, telefonica o via mail: 349 6811863 - vasto@delegazionefai.fondoambiente.it.