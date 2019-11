A Monteodorisio "un pensiero per ogni nuova vita"

Una piantina e un corso di massaggio infantile. È il dono che l'amministrazione comunale di Monteodorisio ha voluto fare ai nuoi nati in paese - sono stati già 16 nel 2019 - e alle loro famiglie.

"In questi giorni - spiega il sindaco Catia Di Fabio che condivide l'iniziativa con tutta l'amministrazione - abbiamo donato, come segno di benvenuto nella nostra comunità, una piantina, segno di vita nuova, che ha bisogno di cure e attenzione per crescere forte e rigogliosa".

Inoltre l'amministrazione ha scelto di "offrire un corso di Massaggio Infantile, avvalendoci di un'insegnante qualificata A.I.M.I. (Associazione Italiana Massaggio Infantile) per stimolare, rilassare e dare sollievo al neonato,rafforzando la relazione tra genitori e figli". Il corso, che si terrà nella sede dell'asilo nido L'Ape Maia, inizierà il 30 novembre.

"Ogni vita che nasce è un dono prezioso per la nostra comunità, siamo orgogliosi di poter far parte della crescita di questi nuovi cittadini, ci impegneremo per accoglierli e soddisfare le loro necessità".