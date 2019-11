"Grazie ai carabinieri della stazione di Gissi per il loro lavoro"

Da una nostra lettrice riceviamo e pubblichiamo questo messaggio indirzzato ai carabinieri.

Scrivo per ringraziare gli uomini della Stazione carabinieri di Gissi. Devo evidenziare l’ottimo lavoro che quotidianamente i carabinieri svolgono sul nostro territorio con dedizione ed efficacia.

A seguito di un furto in abitazione privata, avvenuto non molto tempo fa in un paese limitrofo, i carabinieri di Gissi sono intervenuti tempestivamente rassicurando così gli abitanti.

Nonostante operino con unità sempre più ridotte, riescono a garantire costantemente la loro presenza e, come cittadina, ci tenevo a ringraziarli.

M.R.