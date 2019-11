Rifiuti abbandonati sulle sponde del Trigno: scattano i sequestri della guardia costiera

È stata posta sotto sequestro – insieme ad altre due – l'area sulle sponde del fiume Trigno nella quale ignoti incivili hanno scaricato rifiuti ingombranti tra i quali congelatori e frigoriferi da bar. La zona si trova in territorio di Cupello (al confine con quello di San Salvo) e, purtroppo, è colpita – come l'intero tratto fino a Fresagrandinaria e oltre – dalla piaga dell'abbandono dei rifiuti agevolato dalle vie di accesso lontane da occhi indiscreti.

Questa mattina, il maresciallo della guardia costiera Roberto Reale, su disposizione del tenente di vascello del circondario marittimo di Vasto Francesca Perfido, ha posto sotto sequestro l'area; sarà presentata una denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica di Vasto.

Quella segnalata ieri non è stata l'unica discarica abusiva rinvenuta sul posto. Insieme al personale della guardia costiera, ieri, si trovava Antonia Schiavarelli, giornalista da sempre impegnata sul fronte ambientale, che a zonalocale.it racconta: "Ho avuto modo di accompagnarlo sull'argine del fiume Trigno in territorio di Cupello, dove era stato segnalato da un cittadino, Angelo Angelucci, lo scarico di rifiuti. Sono state rivenute ben tre discariche abusive che sono state poste sotto sequestro. Nelle tre aree di 100, 300 e 9 metri quadri è stato abbandonato materiale vario, compreso dell'eternit. Quella di oggi è una buona notizia: grazie alla denuncia di un cittadino, le autorità hanno potuto scoprire questi siti. Per tutelare il nostro territorio è fondamentale l'aiuto di ogni singolo cittadino affinché l'attenzione si amplifichi e queste pessime pratiche vengano definitivamente debellate. Abbandonare questo tipo di rifiuti sull'argine di un fiume è da delinquenti, perché si attenta non solo alla salubrità ambientale, ma anche alla salute dei cittadini che su questo territorio vivono e lavorano nel rispetto dell'ambiente e degli altri".

Come accade in questi casi, il gesto vile di alcuni incivili potrebbe ripercuotersi sulla collettività anche dal punto di vista economico: nel caso non si risalisse ai responsabili, sarà compito del comune di Cupello procedere al corretto smaltimento dei rifiuti.