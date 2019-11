"Semaforo spento e rallentatore rotto: in via Madonna delle Grazie alto rischio d’investimento"

Via Madonna delle Grazie a San Salvo torna al centro delle segnalazioni dei cittadini.

Nel maggio scorso, il semaforo era rimasto spento per diverso tempo, dopo sei mesi è di nuovo non funzionante. A questo si aggiunge il rallentatore al quale manca un pezzo laterale: le automobili per non prenderlo con entrambe le ruote si accostano al marciapiede rischiando di colpire chi è in attesa di attraversare sulle strisce o chi, semplicemente, sta camminando (come è possibile vedere nel video sotto); non manca poi chi periodicamente la percorre contromano.

"Ieri – racconta una residente – un'auto ha letteralmente tagliato la strada provenendo contromano. L'incrocio con il semaforo spento è pericolosissimo perché non ci sono impedimenti alla velocità, senza contare gli sconsiderati che arrivano contromano. Il rallentatore sotto casa ha perso un pezzo accanto al marciapiede e si rischia di essere falciati da chi si accosta per evitare di prenderlo con due ruote. Sempre ieri, un camion per fare questo ha tranciato dei rami dell'albero sulle strisce pedonali perdendo, a causa dell'alta velocità, del materiale metallico da edilizia".