Prime luminarie in città. Dal 29 novembre al 1° dicembre "Black Friday", poi le aperture domenicali

Si inizia a respirare aria di festa anche nel centro di Vasto. Questa mattina, è iniziata l'installazione delle luminarie natalizie come accaduto da qualche giorno a Lanciano [LEGGI].

I giorni dal 29 novembre al 1° dicembre, poi, saranno la prova generale per i commercianti per il periodo natalizio. Questi, come accade da qualche anno, aderiranno al "Black Friday", le giornate di sconti quest'anno saranno tre. A confermarlo è Marco Corvino del consorzio Vasto in Centro: "I giorni saranno tre: venerdì 29, sabato 30 e domenica 1° dicembre. L'iniziativa in passato ha incontrato un riscontro positivo soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato".

Quella del primo dicembre, inoltre, darà il via alle aperture domenicali che dureranno per tutto il periodo natalizio, una sorta di passaggio di testimone festivo accompagnato anche dalle prime luminarie in città che stamattina hanno fatto la prima comparsa.