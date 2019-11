Lettera dei parroci del centro, Menna: "Troveremo una soluzione nell’interesse di tutti"

Trovare una soluzione che scontenti nessuno. Un "giusto equilibrio", dice il sindaco di Vasto, Francesco Menna, parlando della lettera inviata dai parroci del centro storico, don Gianfranco Travaglini e don Domenico Spagnoli, a Giunta e consiglieri comunali di maggioranza e opposizione per chiedere, "senza alcuna vena polemica", che la festa di San Michele non diventi "un raduno di folle che consumano solo alcol" e che venga data "priorità alle esigenze religiose e cercare le formule poi possibili per le allocazioni necessarie a giostre e bancarelle" [LEGGI].

"Quella di don Gianfranco e don Domenico - risponde il primo cittadino - è una lettera da prendere in considerazione. In merito alla questione da loro sollevata, vanno contemperati gli interessi degli operatori economici e le esigenze dei sacerdoti, che chiedono la salvaguardia di una festa all'insegna del tradizionale culto del santo patrono della nostra città".

"Noi amministratori comunali - promette Menna ci faremo promotori del giusto equilibrio tra le istanze delle comunità parrocchiali e quelle dell'organizzazione rappresentativa degli operatori economici del centro storico".