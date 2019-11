“In bocca al lupo”: a Vasto la pizza che non ti aspetti

Una lunga lievitazione, prodotti di qualità e tanta passione. Sono gli ingredienti che Antonio Galante mette insieme ogni giorno nella sua pizzeria “In bocca al lupo”, in via dei Conti Ricci 145 a Vasto. “Nel periodo universitario ho frequentato il primo corso formativo e da lì mi sono appassionato al mondo della pizza e del lievito madre - racconta Antonio -. Così ho aperto la prima pizzeria al piatto ai Laghi del Sole, con la mia famiglia. Poi ho voluto intraprendere un percorso personale e, due anni fa, è nata la mia pizzeria al taglio In bocca al lupo che, da un anno e mezzo, è in questa sede”.

La scelta di Antonio Galante si è diretta verso una tipologia ben particolare, la pinsa romana, ispirandosi al mondo della pizza gourmet. “La mia sfida è quella di unire i piatti della grande cucina italiana alla pizza. Nel menu abbiamo oltre 70 gusti, una ventina sono quelli standard e gli altri cambiano ogni giorno seguendo la disponibilità degli ingredienti stagionali. Nel mio percorso formativo sono passato per maestri del calibro di Gabriele Bonci e Cristian Zaghini, due punti di riferimento straordinari”.

Ogni giorno, nella pizzeria In bocca al lupo, Antonio e i suoi collaboratori cercano di offrire al pubblico una pizza di qualità. “Siamo differenti dalla classica pizza al taglio, soprattutto per la ricercatezza e la combinazione degli ingredienti. “I nostri impasti sono ad oltre 48 ore di maturazione e lievitazione, questo permette di avere una pizza più leggera e digeribile. E sono tanti i clienti che apprezzano la nostra proposta culinaria”. La voglia di sperimentare non passa mai. “Abbiamo iniziato a proporre la pizza dolce in cui è proprio l’impasto ad essere dolce e poi guarnito con ingredienti come mascarpone, nutella e fragole". Tra le tante pizze in menu si possono citare la "Sfarzosa" (mozzarella, cipolla rossa di Tropea caramellata e salsiccia bianca), la "Pistacchia" (crema di pistacchi, mortadella, grana e aceto balsamico), la "Bel Paese" (rucola, pachino, bufala e prosciutto crudo), la pizza con salsiccia piccante e ventricina a pezzi, in questo periodo c'è anche la pizza salsiccia e uva e quella con zucca, provola affumicata e ventricina.

In bocca al lupo effettua anche consegna a domicilio. “Gli ordini possono essere fatti sia sulla piattaforma Just Eat che telefonicamente al nostro numero. Raggiungiamo le zone di Vasto dall’Incoronata a via Cardone e, a Vasto Marina, fino alla stazione”.

Antonio Galante è anche formatore. “In collaborazione con aziende di formazione del settore proponiamo corsi professionali per pizzaioli che si tengono nella nostra sede. Un’occasione per entrare in contatto con questo mondo e acquisire competenze professionali”. Per tutte le informazioni e le iscrizioni è possibile rivolgersi alla pizzeria In bocca al lupo.

Pizzeria In bocca al lupo

Via dei Conti Ricci, 145 - Vasto

Per prenotazioni: 392.4713634

Segui su facebook



