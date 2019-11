Futsal Vasto, le tre formazioni under sconfitte nel weekend di campionato

Campionato under 15 | Futsal Vasto - Città di Chieti 1-11

Niente da fare per i ragazzi di mister Trapani contro il forte Città di Chieti che, pur andando in vantaggio con Brettone al 9' del primo tempo, subiscono la forza tecnica e tattica della squadra di mister Micozzi rimediando una goleada.

Campionato under 17 | Futsal Vasto - Es Chieti 2-3

Un Chieti determinato espugna Vasto dopo una sfida equilibrata ed avvincente. Dopo il vantaggio biancorosso con Di Donato i teatini segnano due volte e chiudono avanti il primo tempo. Nella ripresa la squadra di mister Porfirio trova il pari con Berardino ma poi un errore difensivo consente agli ospiti di segnare il gol della vittoria.

Campionato nazionale under 19 | Futsal Vasto - CLN Cus Molise 2-4

Un Futsal Vasto determinato ma poco concreto, pur giocando per oltre 30' effettivi con il portiere di movimento, perde in casa con i pari età molisani. Nel primo tempo i vastesi vanno sotto per 2-0. Nella ripresa segnano ancora gli ospiti, poi la doppietta di Antenucci riapre i giochi. Ma, un errore vastese, permette ai molisani di andare sul 4-2 ipotecando la vittoria. Nel finale i biancorossi ci provano più volte ma non riescono ad andare in gol anche per gli ottimi interventi del portiere avversario.



Nel turno infrasettimanale, giocato mercoledì sera a Montesilvano, i ragazzi di mister Giacomucci avevano pareggiato 1-1 con il Pescara grazie al gol di Laccetti nel finale.