Al Torneo regionale di Bellante ottimi risultati per i ragazzi del Tennistavolo Vasto

È stata la palestra dell'istituto comprensivo Saliceti-Ripattoni, a Bellante (Teramo), ad ospitare il Torneo Regionale predeterminato valido come seconda prova per le qualificazioni ai prossimi Campionati italiani. Tanti gli atleti del Tennistavolo Vasto scesi in gara nelle rispettive categorie riuscendo ad ottenere ottimi risultati.

In evidenza il giovanissimo Cristopher Ronzitti che, per la seconda volta consecutiva, si aggiudica la gara nella categoria giovanissimi. Partito testa di serie numero uno non ha disatteso le aspettative ed è riuscito ad imporsi nettamente sui suoi avversari. In finale ha superato il compagno di squadra Yuri Di Sabato (2°), al terzo posto si sono piazzati il vastese Andrea Mancini e il teramano Federico Filippone. Con questo successo Cristpher si avvicina a grandi passi ai prossimi Campionati Italiani di Terni.

Nella categoria ragazzi da registrare il brillante terzo posto di Flavia Molino, tra gli allievi secondo posto di Niccolò Di Santo e terzo posto di Emanuela Bozzelli, "apparsa molto a suo agio nella gara maschile nella quale ha creato non poche difficoltà ai suoi avversari maschi quasi tutti caduti sotto i colpi dei suoi affilati tagli e insidiosi block". Nella categoria juniores successo di Margherita Cerritelli davanti a Riccardo Angelotti e Marzia Comparelli.

Successo di Marzia Comparelli nella gara di 5ª categoria, in finale ha battuto la sua compagna di squadra Mia Di Santo e, al terzo posto, si sono qualificate le altre due vastesi, Flavia Molino e Viola Di Renzo. Per Marzia Comparelli anche un 3° posto nella gara di 6ª categoria maschile. Per Comparelli Margherita Cerritelli ha chiuso al 2° posto nella gara di 4ª categoria maschile cedendo solo in finale a Davide Di Benedetto del TT Silvi.

Il terzo e ultimo appuntamento regionale per la qualificazione ai Campionati Italiani sarà ospitato a Vasto ad inizio 2020. Le squadre vastesi del tennistavolo proseguono nei loro campionati con l'obiettivo di raggiungere importanti obiettivi. Le ragazze della serie B torneranno a giocare domenica 24 novembre a Roma. Nel terzo concentramento cercheranno di riconquistare la testa della classifica persa una settimana fa nel concentramento di Vasto a favore dell'Eureka Roma.