Tiziana Magnacca: "Spero che crescita di San Salvo non si fermi mai"

Alla cerimonia della trentasettesima edizione del premio "Fedeltà al lavoro e progresso economico", tenutasi ieri nel teatro "Marrucino" di Chieti, era presente il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, che si è detta felice e orgogliosa del premio consegnato a Celestino Di Foggia e ai fratelli Vallone [LEGGI] "che in questi anni di lavoro sono stati capaci di adeguare le loro attività ai cambiamenti dei tempi con la facilità e la capacità di imprenditori lungimiranti".

"Il riconoscimento a Graziano Marcovecchio – aggiunge il sindaco – ha un valore ancora più forte se si considera che San Salvo è diventata la realtà economica e produttiva che abbiamo davanti ai nostri occhi grazie all'insediamento della Siv, ora Pilkington, che ha trasformato la nostra città da paese agricolo a una realtà fatta da uomini e donne che in questi decenni hanno acquisito competenze e alte capacità produttiva. Marcovecchio è alla guida di un'azienda con migliaia di dipendenti e ha dimostrato di saper essere attento alla crescita del gruppo multinazionale che dirige pur avendo il cuore e la mente rivolti alle esigenze di San Salvo".

"È questa la strada giusta che San Salvo sta percorrendo per il bene dell'intero territorio del Vastese per i lavoratori di oggi e quelli del domani per una crescita che mi auguro non si debba mai fermare".