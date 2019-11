San Salvo, frigoriferi e congelatori da bar scaricati a ridosso del fiume Trigno

Congelatori, frigoriferi, gomme e rifiuti vari scaricati sulla sponda del fiume Trigno in territorio di San Salvo. Le cattive abitudini sembrano difficili da battere.

La grande quantità di rifiuti ingombranti è stata scaricata nel bel mezzo della vegetazione nonostante la possibilità di conferirli gratuitamente alla non lontana isola ecologica.

Come detto, tra questi, ci sono vari frigoriferi e congelatori da bar, circostanza che fa pensare alla dismissione di un vecchio locale; nel cumulo è possibile scorgere anche il sedile di un'automobile.

Le rive del Trigno, soprattutto nel tratto che va da Fresagrandinaria a San Salvo, sono una meta prediletta per gli inquinatori grazie alle vie d'accesso che permettono di arrivare in prossimità del corso d'acqua lontani da occhi indiscreti.

Una volta abbandonati, i rifiuti sono destinati a restare lì fino alla piena che li porta in mare (con tutti i componenti e parti inquinanti) a meno che i Comuni interessati non procedano al recupero con i costi di conferimento che ricadono sulle tasche di tutti i cittadini.