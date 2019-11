Il Team Audax Vasto chiude la stagione e annuncia la randonnée Costa dei Trabocchi 2020

Con l'annuale pranzo sociale si è conclusa la stagione 2019 del Team Audax Vasto. Il sodalizio presieduto da Pasquale Melito si è ritrovato con tutti i suoi soci e le famiglie all'agriturismo La Montagnola di Carpineto Sinello per una giornata all'insegna della convivialità e dell'amicizia. Nell'occasione il presidente ha ripercorso gli appuntamenti vissuti in stagione ringraziando tutti i soci per il loro impegno.

Il Team Audax ha preso parte "a molte randonnée e granfondo come la Nove Colli, con Marco Marra e Pietro Ciffolilli. Come ultima uscita siamo stati con Marcello Bianco, Michele La Roia e Mario Di Geronimo alla pedalata da Termoli a San Giuliano di Puglia - lo scorso 27 ottobre - per ricordare i bambini morti con la loro maestra morti nel tremendo terremoto del 2002".

Una grande gioia è stata la conquista della maglia azzurra della Nazionale italiana da parte del presidente Melito e del segretario Giuseppe Giannone con la cerimonia di consegna a Scarperia del Mugello. E il prossimo anno, oltre ai tanti appuntamenti a cui partecipare, porterà anche una novità. "Finalmente io e il segretario Giannone abbiamo potuto annunciare la realizzazione del nostro grande sogno: il 4 ottobre 2020 organizzeremo la prima Randonnée della Costa dei Trabocchi, una gara da 200 chilometri tra le bellezze della nostra terra. Nella stessa giornata ci sarà anche una pedalata di 100 km. Siamo orgogliosi di poter organizzare una randonnée sulla nostra bellissima costa per far conoscere il nostro territorio, sarebbe magnifico se si completasse anche la pista ciclabile".

Per i ciclisti vastesi gli appuntamenti inizieranno presto nel 2020. "Il 5 gennaio io e il segretario andremo a Fano per una randonnée di 200 chilometri e poi tante corse che coinvolgeranno i nostri soci. Saremo sempre in sella con il nostro motto nè forte, nè piano ma lontano".