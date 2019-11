Al via i lavori per i nuovi marciapiedi nel centro di Cupello

Sono stati consegnati oggi i lavori di "Riqualificazione del centro storico mediante rifacimento marciapiedi" che interesseranno le strade di via Roma, via Umberto I e via Vittorio Veneto a Cupello.

"Con detti lavori che dovrebbero avere una durata di 90 giorni – spiega l'amministrazione comunale – si cercherà di garantire nuovo decoro e maggiore sicurezza su arterie stradali che versavano in condizioni di degrado da ormai troppo tempo. L’amministrazione chiede alla cittadinanza di avere pazienza per gli eventuali disagi provocati dall’apertura del cantiere, ma il risultato finale ci ripagherà".