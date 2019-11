Una giornata con i campioni dello sport: le testimonianze di Sara Simeoni e Giovanni De Benedictis

Ascoltare le loro parole è come fare un tuffo in un passato segnato dai loro grandi successi. Sara Simeoni, campionessa olimpica nel salto in alto a Mosca 1980, e Gianni De Benedictis, marciatore bronzo a Barcellona 1992 (oltre a una lunga serie di successi per entrambi) sono stati ieri ospiti del convegno sulle strutture sportive organizzato dalla Pro Loco di Vasto [LEGGI].

Ai giovani studenti Sara Simeoni ha raccontato dei suoi inizi e del suo percorso sportivo che, per una ragazza, negli anni '70, rappresentava anche un passo importante nel percorso di vita.

L'INTERVISTA A SARA SIMEONI

Con l'abruzzese Giovanni De Benedictis abbiamo parlato anche dello stato di salute dell'atletica leggera abruzzese e italiana che, oggi, esprime dei giovani talenti che potranno raggiungere risultati importanti.

L'INTERVISTA A GIOVANNI DE BENEDICTIS