Il Casalbordino vince, cadono le inseguitrici: giallorossi a +13. Dilaga il San Salvo: 7 a 2

13 punti in più delle seconde alla 13ª giornata. Il Casalbordino sta monopolizzando il campionato di Promozione (girone B). Oggi, altri quattro gol rifilati alla Val di Sangro. La gara si mette subito in discesa per gli ospiti, all'8'pt, un cross teso di Soria viene deviato nella propria porta da un difensore. Il primo tempo si chiude sull'1 a 0 per i giallorossi grazie anche al super lavoro dell'estremo difensore di casa.

Al 10'st è già 2 a 0: Letto insacca da pochi passi un assist di Fieroni. Al 40'st gran gol di Gagliano che da fuori area scocca un tiro imprendibile. Qualche minuto dopo, ancora Fieroni serve un bell'assist stavolta finalizzato da Iaboni per il 4 a 0 finale. Per il prossimo turno arriverà l'Ortona.

Il San Salvo infierisce sull'Athletic Lanciano fermo ancora a 1 punto: al "Bucci" finisce 7 a 2 grazie alle reti di Torres (2, un rigore), Molino (2), D'Aprile, Di Pietro e Vasiu (per gli ospiti De Rentiis e Di Paolo). La zona play off è ora distante solo 4 lunghezze; domenica prossima trasferta contro la Virtus Ortona.

LA 13ª GIORNATA DI ANDATA

Bucchianico - Casolana 2-1

Fossacesia - Scafapassocordone 2-2

Miglianico - Fater Angelini Abruzzo 1-2

Ortona - Villa 3-1

Ovidiana Sulmona - Elicese 4-1

San Salvo - Athletic Lanciano 7-2

San Giovanni Teatino - Virtus Ortona 1-0

Silvi - Raiano 5-0

Val di Sangro - Casalbordino 0-4

LA CLASSIFICA

Casalbordino 37

Elicese 24

Villa 24

ScafaPassoCordone 24

Ovidiana Sulmona 23

Silvi 23

Ortona 20

San Salvo 20

Val di Sangro 18

Miglianico 17

Fossacesia 16

Fater Angelini Abruzzo 16

Casolana 14

San Giovanni Teatino 13

Raiano 12

Bucchianico 7

Virtus Ortona 5

Athletic Lanciano 1

LA PROSSIMA GIORNATA

Athletic Lanciano - Ovidiana Sulmona

Casalbordino - Ortona

Casolana - Miglianico

Elicese - Bucchianico

Fater Angelini Abruzzo - Fossacesia

Raiano - Val di Sangro

Scafapassocordone - Silvi

Villa - San Giovanni Teatino

Virtus Ortona - San Salvo